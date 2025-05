S’il aime­rait rejouer en session de nuit face à Jack Draper jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, après sa victoire mardi soir contre Hugo Dellien, Gaël Monfils ne veut pas être égoïste et ne le fera que s’il se sent en pleine posses­sion de ses moyens.

« J’adore la night session. Je trouve ça fabu­leux. À chaque fois j’ai cette chance, honnê­te­ment, c’est juste extra­or­di­naire. Donc j’es­saie de bien la saisir à chaque fois. Et au prochain match, j’es­père être en night session, mais ça va dépendre de plein de choses, notam­ment comment je vais me réveiller demain. Je suis prêt à assumer un combat. On a beau aimer la night session, c’est un moment privi­légié. Il ne faut pas abuser. Quand Amélie me demande, je lui dis que je suis à bloc, et je lui dis que je serai à bloc et je pourrai assumer quoi qu’il se passe. Si je me sens un peu hési­tant, je n’hé­si­terai pas à lui dire que je passerai mon tour. Pour l’ins­tant, je me sens plutôt bien. »