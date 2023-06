S’il a dû déclarer forfait avant son deuxième tour contre Holger Rune la semaine dernière, Gaël Monfils, blessé au poignet gauche, est resté à Paris pour soutenir sa femme, Elina Svitolina, quali­fiée pour les quarts de finale de Roland‐Garros, quelques semaines seule­ment après son retour de grossesse.

Lors d’une inter­view accordée à L’Equipe, le joueur fran­çais fait une révé­la­tion sur l’état d’es­prit de son épouse.

« Il n’y a jamais eu un moment où ça n’a pas été l’ob­jectif (de revenir à son meilleur niveau). Pour elle, c’était tomber enceinte et revenir dans les dix (le top 10, ndlr) le lende­main (sourire). Pour toutes les joueuses qui ont réussi à faire ça, c’était leur objectif. Elles sont contentes de faire une famille mais elles ont cette force de carac­tère d’ar­river à séparer le fait de faire une famille et de revenir ensuite au plus haut niveau. »