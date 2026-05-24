En pleine préparation pour son ultime Roland‐Garros, où il affrontera son compatriote Hugo Gaston au premier tour, Gaël Monfils était présent en conférence de presse samedi.
Le Français s’est confié sur plusieurs sujets, notamment sur la magnifique lettre écrite par son épouse, Elina Svitolina, adressée à leur fille Skaï, 3 ans, afin qu’elle comprenne un jour ce que son père représente dans le monde du tennis.
« La vérité, c’est qu’elle me l’a lue tard le soir, quand je suis rentré de l’évènement (la soirée spéciale qu’il organisée sur le Philippe‐Chatrier, jeudi). Nous étions tous les deux assez émus, à fleur de peau. Je ne savais pas qu’elle allait faire ça. J’ai été très touché. C’était chouette, parce que c’était l’une des premières fois où je l’ai vue s’ouvrir un peu sur ce sujet. Cela m’a touché profondément. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 07:48