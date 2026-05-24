En pleine prépa­ra­tion pour son ultime Roland‐Garros, où il affron­tera son compa­triote Hugo Gaston au premier tour, Gaël Monfils était présent en confé­rence de presse samedi.

Le Français s’est confié sur plusieurs sujets, notam­ment sur la magni­fique lettre écrite par son épouse, Elina Svitolina, adressée à leur fille Skaï, 3 ans, afin qu’elle comprenne un jour ce que son père repré­sente dans le monde du tennis.

« La vérité, c’est qu’elle me l’a lue tard le soir, quand je suis rentré de l’évè­ne­ment (la soirée spéciale qu’il orga­nisée sur le Philippe‐Chatrier, jeudi). Nous étions tous les deux assez émus, à fleur de peau. Je ne savais pas qu’elle allait faire ça. J’ai été très touché. C’était chouette, parce que c’était l’une des premières fois où je l’ai vue s’ou­vrir un peu sur ce sujet. Cela m’a touché profondément. »