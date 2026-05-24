Accueil Roland Garros

Gaël Monfils sur son épouse, Elina Svitolina : « Je ne savais pas qu’elle allait faire ça. C’était l’une des premières fois où je l’ai vue s’ou­vrir un peu sur ce sujet »

Par
Baptiste Mulatier
-
135

En pleine prépa­ra­tion pour son ultime Roland‐Garros, où il affron­tera son compa­triote Hugo Gaston au premier tour, Gaël Monfils était présent en confé­rence de presse samedi. 

Le Français s’est confié sur plusieurs sujets, notam­ment sur la magni­fique lettre écrite par son épouse, Elina Svitolina, adressée à leur fille Skaï, 3 ans, afin qu’elle comprenne un jour ce que son père repré­sente dans le monde du tennis.

« La vérité, c’est qu’elle me l’a lue tard le soir, quand je suis rentré de l’évè­ne­ment (la soirée spéciale qu’il orga­nisée sur le Philippe‐Chatrier, jeudi). Nous étions tous les deux assez émus, à fleur de peau. Je ne savais pas qu’elle allait faire ça. J’ai été très touché. C’était chouette, parce que c’était l’une des premières fois où je l’ai vue s’ou­vrir un peu sur ce sujet. Cela m’a touché profondément. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 07:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥