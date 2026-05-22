Lors de sa prise de parle en fin de cérémonie, Gaël a fait de vraies révélations. On le sent serein et fier de ce qu’il a accompli même s’il comprend aisément que les fans auraient aimé le voir soulever plus de trophées.
🎾 #RolandGarros | 🗣️« Si je suis là, c’est grâce à mes parents »— francetvsport (@francetvsport) May 21, 2026
🥹 Les mots de Gaël Monfils pour conclure sa soirée en beauté
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« Je voulais encore une fois vous remercier. Vous avez été nombreux lors de plein plein d’années. C’est plus qu’une chance. C’est le rêve d’une vie. On nous a toujours reproché entre guillemets de n’avoir jamais remporté un Grand Chelem. Je vous cache pas que cela a toujours été un rêve, un objectif mais en vrai de vrai je peux vous dire la tête haute que j’ai fait le maximum. On ne se connait pas forcément tous très bien et beaucoup de gens ont parlé de ma personnalité mais je peux vous jurer que j’ai fait le max. J’ai pas été assez fort pour gagner un Grand Chelem mais j’ai peut‐être gagné plus »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 11:54