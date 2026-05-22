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Gaël Monfils très ému lors de sa soirée spéciale : « Je n’ai pas été assez fort pour gagner un Grand Chelem mais j’ai peut‐être gagné plus »

Par
Laurent Trupiano
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Lors de sa prise de parle en fin de céré­monie, Gaël a fait de vraies révé­la­tions. On le sent serein et fier de ce qu’il a accompli même s’il comprend aisé­ment que les fans auraient aimé le voir soulever plus de trophées.

« Je voulais encore une fois vous remer­cier. Vous avez été nombreux lors de plein plein d’an­nées. C’est plus qu’une chance. C’est le rêve d’une vie. On nous a toujours reproché entre guille­mets de n’avoir jamais remporté un Grand Chelem. Je vous cache pas que cela a toujours été un rêve, un objectif mais en vrai de vrai je peux vous dire la tête haute que j’ai fait le maximum. On ne se connait pas forcé­ment tous très bien et beau­coup de gens ont parlé de ma person­na­lité mais je peux vous jurer que j’ai fait le max. J’ai pas été assez fort pour gagner un Grand Chelem mais j’ai peut‐être gagné plus »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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