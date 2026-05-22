Lors de sa prise de parle en fin de céré­monie, Gaël a fait de vraies révé­la­tions. On le sent serein et fier de ce qu’il a accompli même s’il comprend aisé­ment que les fans auraient aimé le voir soulever plus de trophées.

🎾 #RolandGarros | 🗣️« Si je suis là, c’est grâce à mes parents »



🥹 Les mots de Gaël Monfils pour conclure sa soirée en beauté



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« Je voulais encore une fois vous remer­cier. Vous avez été nombreux lors de plein plein d’an­nées. C’est plus qu’une chance. C’est le rêve d’une vie. On nous a toujours reproché entre guille­mets de n’avoir jamais remporté un Grand Chelem. Je vous cache pas que cela a toujours été un rêve, un objectif mais en vrai de vrai je peux vous dire la tête haute que j’ai fait le maximum. On ne se connait pas forcé­ment tous très bien et beau­coup de gens ont parlé de ma person­na­lité mais je peux vous jurer que j’ai fait le max. J’ai pas été assez fort pour gagner un Grand Chelem mais j’ai peut‐être gagné plus »