Visiblement touchée au genou gauche en début de match, la Lyonnaise s’est fait violence et l’emporte face à la Biélorusse Sasnovich (96ème) en deux manches : 7-6, 6-1.

Elle affrontera au 3ème tour Kiki Bertens. Ce sera donc un duel « d’éclopées ». Mais avant d’avoir le privilège de se battre pour atteindre les 8ème de finale, Caroline Garcia, grimaçante, a su rester dans le match sans se plaindre profitant aussi des largesses de son adversaire. Notamment dans le tie-break où elle menait 5 points à 2 avant de concéder 5 points de suite sans que Caroline ne réalise des prouesses.

Maintenant que le plus dur est fait pour la Française, on a hâte de savoir si cette blessure est vraiment grave, on espère bien sûr le contraire.