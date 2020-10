Tous les amoureux du tennis se disent à juste titre qu’une joueuse du top niveau qui a été 4ème mondiale essaye durant ces entraînements de s’améliorer dans tous les compartiments du jeu.

En gros, de devenir une joueuse plus complète qui peut à terme posséder tous les coups du tennis.

Et bien cette vision qui fonctionne par exemple pour un Rafael Nadal est éronée quand on parle de Caroline Garcia. Lors de sa conférence de presse, interrogée sur le coup qui fait parler en ce début de Roland-Garros l’amortie, la lyonnaise s’est donc confessé et cela pose quand même question : « En fait quand t’en fait pas beaucoup, (NDLR : Des amorties) ce n’est pas facile de savoir quand les faire et d’avoir confiance sur ce coup à moins que l’autre soit super loin et que c’est vraiment ok de le faire. Je sais que lui (NDLR : Novak Djokovic) utilise assez régulièrement dans toutes les conditions de jeu donc peut-être encore plus ici. C’est vrai que moi ce n’est pas un coup auquel je m’entraîne assez souvent pour être vraiment en confiance sur un point super important et donc tenter de le faire. Après cela ne veut pas dire que des fois peut-être à l’instant où je vais bien le sentir sur ce point je vais le faire. Ce n’est pas quelque chose que je vais ajouter tout de suite à mon jeu »