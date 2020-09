Lors de sa conférence de presse après sa belle performance face à Anna Kontaveit, Caroline Garcia a évoqué sa préparation et la fatigue mentale lié au respect des règles sanitaires : « Après Rome je suis allée prendre quatre jours de repos avec mes parents. Ils étaient en Espagne. Je les ai rejoints là-bas. A vrai dire, cela m’a fait beaucoup de bien de simplement les serrer dans mes bras parce qu’avec tout cela, le contact physique, ce n’est pas trop cela. Des fois on se sent un peu seul. Cela m’a fait énormément de bien de simplement me poser parce que voilà, c’est inconscient, mais il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. Cela fatigue beaucoup mentalement de respecter les règles, toujours être sur le qui-vive pour faire attention. Cela m’a fait du bien de me rafraîchir les idées un peu. Après, j’ai réalisé quatre jours d’entraînements sur place. Je suis arrivée à Paris mercredi soir. J’ai joué ici à partir de jeudi. On a pu découvrir le central deux fois en couvert. Cela a fait du bien de couper et ensuite de remettre la machine en route sur des gros entraînements pour être prête pour ce premier match et les 15 jours »