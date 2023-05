Lors de son média day, Caroline Garcia a tenté de se souvenir à quel âge elle a commencé à rêver de remporter un titre, forcé­ment cela était pendant Roland‐Garros.

Quand tu as commencé à rêver d’une victoire, tu avais quel âge ?

C’est diffi­cile de se rappeler exac­te­ment quelle date mais je me rappelle que je rentrais de l’école, j’avais moins de 10 ans. C’est le moment du goûter, vous êtes devant la télé­vi­sion, vous regardez Roland‐Garros, c’était une routine quoti­dienne. C’était le week‐end de la finale et c’est toujours spécial. Le fait de voir soulever le trophée, je voyais toute cette émotion sur la télé et moi‐même je la ressen­tais, je me suis dit : « Peut‐être qu’un jour cela m’arrivera ».