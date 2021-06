Caroline Garcia a parfai­te­ment maîtrisé son 1er tour lundi contre l’Allemande Laura Siegemund (55e mondiale) 6–3, 6–1. La Française a réalisé une très belle perfor­mance. Son choix de se séparer de son père, et de colla­borer avec l’en­traî­neur espa­gnol Gabi Urpi pour­rait porter ses fruits. En tous les cas, elle ne s’est jamais sentie aussi bien sur un 1er match à Roland‐Garros.

« Je ne peux pas vous donner tous les détails. C’est le 1er tour de ma carrière à Roland‐Garros où je me suis sentie le mieux sur le court, où j’avais les idées les plus claires, où mon bras a le moins tremblé. Cela s’est vu par la perfor­mance et la qualité du jeu produit et la stabi­lité. J’avais bien préparé mon match. Je me suis bien entraînée. Cela me donne de la confiance. Physiquement, cela va bien. Forcément, cela aide aussi. Après, voilà, c’est aussi une chance de pouvoir jouer des tour­nois du Grand Chelem. Comme je l’ai expliqué sur le court, des fois, on voit tous les côtés néga­tifs, mais on ne se rend pas compte que quand j’étais petite, je rêvais d’être une grande joueuse et je rêvais de jouer Roland‐Garros. Cette année j’y suis une fois de plus pour la 10e année. A moi d’en profiter et de ne pas me mettre que de la pres­sion néga­tive, mais aussi de la pres­sion posi­tive », s’est réjouie Caroline Garcia en confé­rence de presse.