Auteur d’un premier set totalement raté, Caroline Garcia est parvenue à se libérer dans les deux derniers et l’emporter après une sacrée bataille face à la Belge Elise Mertens. En conférence de presse, la Lyonnaise, qui affichait un sourire radieux, est revenue sur les clés de son succès.

« Certes, il faut que mon niveau de fautes directes baisse, mais il faut que je garde mon agressivité et mon identité d’attaquante, qui a fait tellement de mal dans mon premier match et aujourd’hui (vendredi). C’est un juste milieu à trouver, a déclaré « Caro » avant de se projeter sur son huitièmes de finale face à Svitolina. On s’est jouée plusieurs fois, mais à chaque fois le scénario était très accroché. C’est plutôt une opposition de style. C’est vraiment un match que j’ai vraiment envie de jouer. À chaque fois, je prends du plaisir à jouer contre elle, parce que jusqu’au bout chaque point sera à l’arrache. C’est un huitième de finale de Grand Chelem en plus. À moi d’avoir confiance dans mon jeu, dans mon identité d’attaquante. »