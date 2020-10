Si Caroline Garcia n’a pas existé face à Elina Svitolina, c’est en partie à cause du vent selon elle. Mais la Lyonnaise avoue qu’elle aurait dû beaucoup mieux faire.

« Je n’ai pas dominé et maîtrisé le vent. Je n’ai pas eu l’impression de jouer contre et avec ce vent de façon positive. J’aurais pu m’adapter plus. Elle a eu le même vent que moi et a réussi à s’adapter. Elle a un jeu un peu moins risqué et elle a réussi à mieux le maîtriser. Moi j’ai eu beaucoup de mal à m’y adapter. J’essayais de ne pas tomber dans trop de frustrations et j’ai continué d’essayer de bouger mes jambes. La balle bougeait beaucoup. Cela soufflait dans le même sens, il y avait parfois des rafales. Cela ne m’a pas permis de pouvoir m’exprimer, c’est frustrant », a regretté Caroline en conférence de presse.