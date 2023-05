Après un premier tour poussif de la numéro 1 fran­çaise à la Porte d’Auteuil, on atten­dait avec impa­tience et un peu d’ap­pré­hen­sion la rencontre du deuxième tour de la Lyonnaise, qui l’op­po­sait à la Russe Anna Blinkova, fina­liste à Strasbourg. Et l’in­quié­tude avait lieu d’être, puis­qu’elle s’est inclinée en trois manches (4−6, 6–3, 7–5) et 2h51 de match.

Caroline Garcia avait débuté le match par un break d’en­trée avec des inten­tions conqué­rantes. Très agres­sive notam­ment sur retour de service, elle a ensuite su garder sa mise en jeu serei­ne­ment pour emporter la première manche.

Mais comme une fois n’est pas coutume, elle a connu une baisse de concen­tra­tion et de préci­sion dans le début de la deuxième manche, et n’a jamais vrai­ment réussi a rattraper le déficit ou bien à retrouver son niveau de jeu.

Dans un troi­sième set qui voyait Blinkova rester constante alors que Garcia commen­çait à pester contre ses manqués à répé­ti­tion, le break était inévi­table et malgré un debreak arraché à 5–4 avec deux balles de match sauvées, le rebreak immé­diat permettra à la Russe de porter l’es­to­cade finale pour l’emporter, sur sa huitième balle de match, face à une Caro’ tout même valeureuse.

Blinkova affron­tera l’Ukrainienne Elina Svitolina au prochain tour pour une revanche de la finale de Strasbourg.