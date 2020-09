Richard Gasquet n’aura rivalisé que durant la première manche. Il menait alors 5-2 double break et s’avançait tranquillement vers le gain du premier set. Sauf qu’il a faibli au pire des moments et s’est empêtré dans un jeu décisif qu’il n’a pas su maitriser. Au final, « Richie » s’incline 7-6(5), 6-3, 6-1 après 2 heures de jeu. Rattrapé par le poids des années et le manque de rythme, le Biterrois ne verra pas le deuxième tour de Roland Garros. Son adversaire Roberto Bautista Agut défiera lui le Hongrois Attila Balazs.