Dans une interview accordée accordé à Minuit sport du quotidien Ouest-France, Richard Gasquet fait un point sur son confinement et sur ce qu’il pense possible dans le futur : « J’ai du mal à me prononcer sur l’avenir, que la reprise ait lieu avant septembre me semble très compliqué. Je suis assez pessimiste. Le tennis est la pire discipline avec une telle crise. Je ne sais pas s’il y a un sport aussi mondialisé que le tennis. Quand tu fais un tournoi, il y a une soixantaine de nationalités et une promiscuité hallucinante. »

Plus loin, le Biterrois donne également son avis sur l’idée d’un enchaînent US Open – Roland-Garros : « Je ne sais pas par rapport à l’évolution de la situation liée au virus, mais ce n’est pas infaisable, il faut sauver ce qui peut l’être. Les tournois du Grand Chelem sont le plus important. »