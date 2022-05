Richard Gasquet a tranché.

Alors que plusieurs fans et obser­va­teurs estiment que Carlos Alcaraz est plus fort que Rafael Nadal au même âge, le Biterrois n’est pas vrai­ment du même avis et ses argu­ments sont assez implacables.

« À son âge, Nadal avait déjà gagné deux fois Roland‐Garros. Plus fort que Nadal c’est impos­sible. Il n’y a personne qui est plus fort que Nadal. C’est impos­sible et cela n’ar­ri­vera plus jamais. Mais il (Alcaraz) est déjà extrê­me­ment fort, ça c’est clair ! Mais plus fort que Nadal lors­qu’on gagné 13 Roland‐Garros, il n’y a même pas de compa­raison possible avec qui que ce soit. »