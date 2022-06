Consultant pour France TV depuis son élimi­na­tion au 2e tour, Richard Gasquet se régale devant ce Roland‐Garros 2022 excep­tionnel. Le Français, déjà bluffé par le niveau du quart entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz, a utilisé des mots forts ce mercredi au moment de parler du choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Hier (mardi), j’ai vu un match magni­fique entre Alcaraz et Zverev. Alors le soir, je me demande ce que ça va être. Puis je me dis que les deux joueurs qu’on a vu ne jouent pas le même sport que les autres, tout simple­ment. C’était phéno­ménal, Rafa a encore une fois été incroyable. On va avoir une demi‐finale fabu­leuse entre Nadal et Zverev. Forcément, Rafa est favori mais bon Zverev fait un grand match en quart et aura rien à perdre. Mais c’est vrai que j’ai été subjugué par le niveau des deux matchs d’hier (mardi) », a avoué Ritchie.