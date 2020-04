Plutôt « posé » et « calme » lors de ses interventions sur Eurosport ou dans la presse régionale, le tour des médias s’est terminé par une prise de parole plus incisive dans les colonnes de L’Equipe pour Richard Gasquet : « Il y a tellement de conflits d’intérêts de tous les côtés que ça ne me choque pas plus que ça (sur le choix de la date de Roland-Garros). Cela peut se comprendre d’essayer de sauver Roland. Après la manière, il y a toujours à redire. Je ne dis pas que c’est bien de le faire comme ça sans le dire à personne. Mais sincèrement, si cela n’avait pas été ce tournoi, c’était un autre… C’est facile de hurler sur Roland mais tous auraient fait pareil. La grande unité du tennis mondial, cela me fait doucement rigoler. Elle n’a jamais existé. Il n’y que les beaux parleurs pour y croire. »