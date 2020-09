L’information tricolore hier, c’était forcément le fait qu’aucun des fameux 4 nouveaux mousquetaires n’étaient présents au 2ème tour de Roland-Garros. Si comme le dit Gilles Simon cela est aussi lié à un tirage au sort difficile, ce qui est vrai, il faut quand même avouer que cette génération est en bout de course. Comme l’a expliqué avec ses mots « Richie » : « Si je parle pour moi, je dirais que j’ai un enchaînement très difficile. Après, Jo Tsonga n’est pas là, Gaël n’a pas fait un énorme match, il est moins haut qu’avant, moi aussi. Tout simplement, on est un peu moins performants. C’est plus compliqué. Il y a une génération qui est en train de descendre un peu, à part Gaël qui est encore en haut et qui devait peut-être faire mieux. Mais sinon on est une génération qui a un peu plus de difficultés liées à toutes les années sur le circuit. C’est à peu près normal. Maintenant, c’est plus à la nouvelle génération d’arriver »

Justement de quelle génération parle Richard ?

Les Mayot, Cazaux, ou les Humbert, Pouille ?