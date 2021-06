Après sa victoire convain­cante face à Hugo Gaston (6–1, 6–4, 6–2), Richard Gasquet sait qu’il affron­tera Rafael Nadal au deuxième tour. Évidemment, il est loin de partir favori. En tout cas, Ritchie est fatigué qu’on lui rappelle sans cesse ce fameux match qu’il avait gagné au tournoi des Petits As contre l’Espagnol. Comme le rappelle le Biterrois, les deux joueurs n’avaient que 13 ans. Difficile de faire de ce duel un motif d’espoir avant d’affronter Rafa qui mène 16–0 dans les confron­ta­tions entre les deux hommes…

« C’est une telle connerie que je préfère ne plus l’en­tendre, je l’ai entendu des milliers de fois peut‐être… « Mais tu l’as battu à 13 ans… » Oui, déjà 6–4 au troi­sième, ce n’était pas facile. Je l’ai énor­mé­ment entendu, c’est comme ça, ça fait partie de moi. « Mais tu l’as battu à 13 ans… », je connais ! Que veux tu que je te dise ? C’est bien qu’on m’ait comparé à Nadal fina­le­ment ; avec le recul, que l’on m’ait comparé au plus grand joueur de tous les temps, peut‐être, c’est certai­ne­ment une flat­terie. Au début, je ne le prenais pas comme ça, mais plus le temps passe, en fait, je me dis que ce n’est pas si mal ! »