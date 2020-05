Dans une double page très intéressante consacrée à Richard Gasquet, notre confrère Franck Ramella de L’Equipe passe en revue les éditions qui ont compté pour le Biterrois. Un document riche d’autant que le Français se lâche un peu.

On a retenu le récit de sa défaite en 2005 au troisième tour face à Rafael Nadal (6-4, 6-3, 6-2) qui jouait son premier Roland : « Tout le monde me parlait de lui. De moi aussi mais c’est le problème en France. Tu es jeune mais tu dois tout le temps prouver, c’est comme ça. En Espagne, tu grandis plus facilement. Mais oui, il y avait une rivalité avec Nadal. Ce match aux « Petits As » qu’on m’a raconté une centaine de fois (Gasquet, 12 ans, domine Rafael Nadal en demi-finale avant de remporter le tournoi). Je le voyais comme meilleur avec moi de cette catégorie d’âge. L’année d’avant à Estoril, j’avais perdu en trois sets et je voyais la progression…. A Roland, il y avait beaucoup d’attente, énormément d’articles. Et 33 degrés. La balle giclait partout. J’ai senti que ce n’était plus le même joueur. Il venait de gagner Rome. Le terrain était très rapide, c’était vraiment monstrueux. »