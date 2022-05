Consultant pour France Télévision durant la quin­zaine de Roland‐Garros, Richard Gasquet a été inter­rogé par Laurent Luyat à propos du 59e duel à venir entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, fina­le­ment prévu ce mardi en session de nuit sur Amazon Prime Video, mais diffusé en clair.

« Ce sont certai­ne­ment les deux meilleurs joueurs de l’his­toire pour moi, avec Roger Federer, donc c’est sur que c’est extra­or­di­naire de les voir encore à ce niveau‐là, à 35 ans et 36 ans… ça ne s’arrête jamais. 13 Roland‐Garros pour Nadal, c’est la même chose pour Novak Djokovic qui a remporté énor­mé­ment de Grands Chelems, donc c’est fabu­leux d’avoir une ère comme celle‐là et il faut en profiter car cela peut s’ar­rêter assez vite, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le tennis. Et demain (mardi), ça va être excep­tionnel de les voir tous les deux sur le court. »