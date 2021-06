15 petits jours séparent Rafael Nadal et Richard Gasquet, tous les deux de la géné­ra­tion 86, et qui fête­ront leur 35 ans durant ce mois de juin. Les deux joueurs se sont affrontés au tournoi des Petits As à 13 ans. Ils ont ensuite commencé ensemble sur le circuit ATP. Ils se feront face pour la 17e fois jeudi. Les 16 premiers matchs ont tourné à l’avan­tage de Rafa. Et dès leur deuxième confron­ta­tion à Monte‐Carlo, Ritchie avait repéré le poten­tiel. Mais leur confron­ta­tion à Roland‐Garros en 2005 finis­sait de convaincre le Biterrois.

« J’ai vu très vite ! Je l’ai joué à Monaco, je me souviens, je l’ai joué ici 3 mois après, 33 degrés ce jour‐là, je me souviens très bien du ther­mo­mètre ! J’ai pris 6–4, 6–3, 6–2. Je suis sorti du court, j’ai dit à mon père : « C’est fini, c’est le nouveau vain­queur de Roland Garros, il n’y a aucun doute. » J’ai vu très vite que c’était un extra­ter­restre. Les mecs le voyaient déjà, mais je savais que cela allait être n’im­porte quoi sur terre battue. Et cela a été le cas derrière. J’avais pris 3 sets, j’avais été proche à Monaco, mais là, je n’étais pas proche du tout, et c’était 2 ou 3 mois après ! J’avais vu déjà que c’était un mec diffé­rent, plus du tout le même niveau, je savais très bien qu’il allait gagner Roland Garros, et derrière, peut‐être pas le gagner 13 fois, personne ne peut se l’ima­giner, mais que cela allait être un joueur immense. Dès la sortie du court, je me souviens très bien l’avoir dit à mon père. »