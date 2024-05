Devant le public du Suzanne‐Lenglen en fusion, Richard Gasquet s’est imposé ce dimanche en trois sets contre Borna Coric, en 3h21 de jeu. Impressionnant, le Biterrois semblait le temps d’un match retrouver ses jambes de 20 ans.

Interrogé sur sa perfor­mance en confé­rence de presse, l’an­cien numéro sept mondial a savouré ce succès. À bientôt 38 prin­temps (le 18 juin), il sait que ces moments sont de plus en plus rares.

« Je ne sais pas si c’est le meilleur moment de ma carrière, mais en tout cas, c’est l’un des plus beaux… Voilà, 38 ans quasi­ment. C’est une très belle victoire. Je ne domine personne aujourd’hui. Je sais que tous les matchs vont être diffi­ciles. Je sais que je m’en­traîne, que c’est dur, mais il y a la passion de jouer, tout ça. Je suis sérieux pour essayer de faire des matchs comme ça. J’ai réussi à le faire sur le Suzanne Lenglen, au premier tour de Roland‐Garros. C’est une très très belle victoire pour moi. Elle est diffi­cile, tu n’es pas tout jeune, tu as envie de revivre des moments comme cela. Tu ne sais pas si tu peux les revivre aussi parce que le niveau n’est pas facile. Les mecs jouent bien, sont plus jeunes. J’ai réussi à le faire aujourd’hui, c’est une satis­fac­tion par rapport à ça et ça fait plaisir », a commenté le Français qui croi­sera la route de Jannik Sinner au prochain tour.