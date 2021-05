Hugo Gaston, le héros de Roland‐Garros de 2020, s’est exprimé hier lors d’une confé­rence de presse. Comme il l’ex­plique ce jour à l’Equipe, il est très heureux d’af­fronter Richard Gasquet qui symbo­lise beau­coup de choses pour lui : « J’ai énor­mé­ment de respect pour lui. Il a eu une carrière incroyable et il a fait beau­coup pour le tennis fran­çais, et même le tennis en général. C’est une chance de jouer contre lui et j’ai hâte. Le choc des géné­ra­tions (20 ans contre 34 ans), je n’y pense pas trop. J’essaie juste de me concen­trer sur le match. Richard joue très bien. On a beau­coup d’an­nées d’écart mais il joue encore très bien au tennis et ce sera un match compliqué. C’est quel­qu’un de très gentil, mais sur le terrain ce sera la guerre. Je sais que j’ai une chance et je vais tout faire pour la saisir »