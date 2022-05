Contre Holger Rune ce samedi en night session au 3e tour de Roland‐Garros, Hugo Gaston veut s’ap­puyer sur le public comme il l’avait fait à Bercy face à Carlos Alcaraz (6–4, 7–5 après avoir été mené 0–5 dans la deuxième manche), alors désta­bi­lisé par l’am­biance car inexpérimenté.

« Rune est un très bon joueur encore très jeune, qui a le même âge qu’Alcaraz. On en parle forcé­ment moins. Il est 35e ou 30e aujourd’hui. Il a beau­coup de victoires cette année. Il a gagné son premier titre ici. Je le connais un peu. On s’est déjà entraîné ici en début de semaine. J’ai joué en double avec lui cette année aussi. Donc, je sais que c’est un joueur qui joue très dur. Ce sera un match très compliqué mais ce sera un bon moment. C’est une personne que j’ap­précie bien. Donc, on verra sur le terrain. (…) Ce sera un peu la même chose que contre Alcaraz. Je sais qu’il y aura une grande ambiance. Cela reste un pote mais sur le terrain, ce ne sera pas un pote (rire). »