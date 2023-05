Mardi en confé­rence de presse après avoir expliqué que son geste à Madrid était le fruit d’une frus­tra­tion, le Français a même fait preuve d’hu­mour pour la suite de la saison.

« Je suis de manière géné­rale quel­qu’un qui ne s’énerve pas rapi­de­ment, qui ne prend pas des warnings à tous les matchs. J’ai pris peut‐être trois warnings cette année, les trois m’ont coûté cher. Non, il y a des fois où je vais avoir envie de casser une raquette, mais je vais devoir me retenir sinon cela va faire cher. Je n’ai aucune inquié­tude par rapport à cela, je sais ce que je vaux, ce que je repré­sente. Les personnes qui me connaissent savent qui je suis et d’où je viens. Ce n’est pas quelque chose que je vais changer. Il va falloir que je fasse atten­tion, mais ce n’est pas quelque chose qui m’in­quiète plus que cela »