Hugo Gaston était forcé­ment déçu après sa défaite au premier tour contre Richard Gasquet (6–1, 6–4, 6–2). Mais en confé­rence de presse, il a souligné un point positif : avec ce revers, la page de son Roland Garros 2020 est tournée. Le Toulousain en avait marre qu’on lui ressasse à chaque tournoi ses perfor­mances réali­sées porte d’Auteuil l’automne passé.

« Oui, clai­re­ment, c’est pesant, parce qu’on me parlait beau­coup de cela, dans n’im­porte quelle presse que je faisais. Donc forcé­ment à un moment, c’était pesant. Je ne le disais pas clai­re­ment, mais voilà, à des moments, c’est sûr que j’ai envie de passer à autre chose. Je suis déjà passé à autre chose depuis pas mal de temps. Qu’on me rappelle à chaque fois ce qui s’est passé l’année dernière, même si c’est des choses qui ont été très bonnes pour moi, j’ai envie que l’on arrête cela, parce que j’ai envie de me concen­trer sur le futur, et pas le passé. »