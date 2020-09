Hugo Gaston réalise un bel exploit ! Il se hisse pour le 3ème tour de Roland-Garros en dominant Yoshihito Nishioka (52ème mondial) en quatre sets : 6-4, 7-6(4), 3-6, 6-2.

Le Français de 20 ans s’offre le plus beau moment de sa jeune carrière et c’est mérité. Il est resté calme et concentré tout le long de la partie. Il n’a marqué pas moins de 42 coups gagnants pour 36 fautes directes. Il s’est aussi montré performant au filet et a distillé quelques belles amorties.

Rappelons que le Japonais avait sorti Felix Auger-Aliassime en trois sets au 1er tour. C’est dire la performance de Hugo ce mercredi, qui a laisser couler quelques larmes de joie à la fin de la partie.

Le prochain match sera plus corsé car il affrontera Stanislas Wawrinka, auteur d’un très bon début de tournoi.