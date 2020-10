Impressionnant face à Dominic Thiem, qu’il a réussit à amener jusqu’au 5ème set, Hugo Gaston est resté très humble en conférence de presse.

« On va repartir sur les challengers. C’est actuellement mon circuit. L’objectif est d’être dans le Top 100 le plus rapidement possible. J’espère que l’année prochaine quand je reviendrai à Roland Garros, je serai dans le tableau sans invitation », a affirmé le Français.

Sa prochaine sortie dans un tournoi ATP est déjà très attendue…