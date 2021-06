Cori Gauff est un vrai phéno­mène. Qualifiée pour les quarts de finale à la porte d’Auteuil après une victoire reten­tis­sante sur Ons Jabeur (6–3, 6–1 en 55 minutes), l’Américaine de 17 ans a été inter­rogée sur son très jeune âge en confé­rence de presse. Et selon elle, cela ne veut abso­lu­ment rien dire, l’âge n’étant qu’un nombre.

« Cela m’est égal que vous parliez de mon âge ou non. J’ai 17 ans, et cela c’est la vérité. Si vous voulez en parler, cela ne me dérange pas. Sur le court, je vous promets que mon adver­saire se fiche de mon âge et veut juste me battre indé­pen­dam­ment de mon âge, et moi pareil. Cela m’est égal que vous parliez de mon âge. C’est juste un fait pour moi, et cela va changer chaque année. Je vais avoir 17 ans seule­ment une fois donc, si vous voulez, vous pouvez en parler main­te­nant que j’ai 17 ans. »