Battue par Iga Swiatek en finale de l’édi­tion 2022 de Roland‐Garros et au cours de leurs cinq autres confron­ta­tions, Cori Gauff, opposée à la numéro une mondiale ce mercredi pour une place dans le dernier carré, est parfai­te­ment consciente de la diffi­culté de la tâche même si elle ne compte reculer pour autant.

« Depuis l’année dernière, je veux l’af­fronter, surtout dans ce tournoi. Je me suis dit que ça allait arriver, parce que je me suis dit que j’al­lais bien me débrouiller et qu’elle allait bien se débrouiller. Je ne savais pas de quel côté du tableau nous allions nous trouver. Mais je suis du genre à penser que pour être la meilleure, il faut battre la meilleure. Je pense aussi que pour progresser, il faut jouer contre les meilleurs. J’ai l’im­pres­sion que c’est la façon dont ma carrière s’est déroulée jusqu’à présent : si je vise un niveau, et si je ne suis pas tout à fait à ce niveau, je sais que je dois m’amé­liorer et j’ai l’im­pres­sion que vous ne savez pas vrai­ment ce que vous devez améliorer jusqu’à ce que vous voyiez ce niveau. Je pense qu’il serait presque lâche de dire que je ne veux pas affronter le danger et ne pas relever le défi, mais je pense que je suis prête à le faire. J’ai beau­coup progressé depuis l’année dernière, et elle aussi. Je pense que ce serait une belle bataille pour nous et pour les fans. Je suis sûre qu’ils appré­cie­raient ce match. »