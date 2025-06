Sacrée à l’US Open en 2023, titu­laire de deux finales et deux titres en Masters 1000, et arrivée deux fois en finale de Grand Chelem à seule­ment 21 ans, Cori Gauff s’im­pose comme une préten­dante redou­table au titre à Roland‐Garros cette année.

De passage en confé­rence de presse après sa victoire expé­di­tive face à Loïs Boisson, sensa­tion Française du tournoi, l’Américaine a déclaré être plus motivée que jamais pour son affron­te­ment avec Aryna Sabalenka, en finale.

Celle qui rappe­lait être partie perdante lors de sa première finale dans le Grand Chelem Parisien face à Iga Swiatek, n’est visi­ble­ment plus la même joueuse, autant sur le plan mental que physique.

« Lors de ma première finale ici, j’étais partie en étant battue d’avance. Ce n’est plus le cas, j’ai confiance en moi et surtout je sais qu’il y a des problèmes plus graves dans la vie que de perdre une finale. Des centaines de joueuses tueraient pour perdre ou gagner une finale ! Je me souviens juste de la chance que j’ai d’être là. »

Pour rappel, les deux meilleures joueuses mondiales du circuit WTA sont à 5–5 en termes de confron­ta­tions. Une finale qui possède donc tout son lot d’enjeux.