Coco Gauff apprécié Iga Swiatek, notam­ment parce qu’elle l’a connu avant qu’elle ait été numéro 1 mondiale et que dpuis elle n’a pas changé.

« Elle est super sympa. C’est quelque chose que j’ad­mire à son sujet. Iga, je ne la connais pas tant bien que cela, mais je la connais­sais déjà, alors qu’elle était plus bas dans le clas­se­ment. Maintenant qu’elle est numéro 1, rien n’a changé en fait, à part son tennis. Dans les coulisses, elle est aussi gentille que vous pouvez la voir lors des confé­rences de presse. Et ça c’est très impor­tant, et rare à voir. Donc je voudrais la féli­citer sur cet aspect. Pour moi, cette finale, je veux la remporter, certes. Mais je suis ravie de l’af­fronter, elle préci­sé­ment. Je voulais déjà l’af­fronter, je savais que cela arri­ve­rait, même aux juniors. On se proje­tait toutes les deux, on savait que cela arri­ve­rait un jour ou l’autre. Voilà, cela arrive »