Ce jeudi, Coco Gauff et Iga Swiatek se dispu­taient une place en finale de Roland‐Garros. La numéro une mondiale s’est assez logi­que­ment imposée contre l’Américaine (6−2, 6–4).

Dans le second set, une déci­sion de l’ar­bitre, Aurélie Tourte, a frustré Gauff qui a même laissé couler quelques larmes.

Interrogée en confé­rence de presse sur cet épisode, elle a regretté que l’ar­bi­trage vidéo ne soit pas autant démo­cra­tisé que dans d’autres sports.

« Le tennis est le seul sport où non seule­ment, nous n’avons pas ce système de vidéo et où la déci­sion est prise par une seule personne. Dans d’autres sports, il y a plusieurs arbitres pour décider. Notamment, l’US Open a apporté quelques modi­fi­ca­tions dans ce sens l’année dernière, si je ne m’abuse. Je pense que c’est ridi­cule que nous ne l’ayons pas. Je ne le dis pas simple­ment ça après ce qui s’est passé, mais tous les sports disposent de la vidéo et c’est terrible pour un joueur de revoir le point en ligne par la suite et de réaliser qu’on avait tout à fait raison. Dans ces situa­tions là, on peut demander au juge arbitre de tran­cher, mais il est diffi­cile de revenir en arrière. Je pense que nous devons évoluer. S’ils le montrent à la télé, je ne comprends pas que les joueurs ne puissent pas revoir le point. »