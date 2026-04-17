Lors de la confé­rence de presse orga­nisée à Roland‐Garros pour présenter l’édi­tion 2026, personne du membre du staff du tournoi n’a voulu confirmer ou infirmer le fait que Moïse Kouamé aurait une wild card pour le tournoi.

Mieux, le président de la fédé­ra­tion, Gilles Moretton est encore allé plus loin en donnant quelques pistes qui pour­raient justi­fier qu’au final ce précieux sésame ne lui soit pas attribué comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Est‐ce qu’au­jourd’hui, c’est le moment de le lancer dans des matches en cinq sets ? On ne parle pas telle­ment de la même caté­gorie de tournoi. On est en cinq sets avec une exigence un peu plus forte. Il ne faudrait pas, non plus, brûler ses ailes trop vite, mais (la wild‐card), ce n’est pas exclu »

On comprend aisé­ment la posi­tion fédé­rale qui par ces mots encou­rage surtout le joueur trico­lore à ne pas se relâ­cher pendant la période qui précède le tournoi d’au­tant que par son clas­se­ment il écume la 3ème divi­sion du circuit mondial.