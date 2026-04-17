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Gilles Morreton lance un poker menteur concer­nant Kouamé : « On ne parle pas telle­ment de la même caté­gorie de tournoi. On est en cinq sets avec une exigence un peu plus forte. Il ne faudrait pas, non plus, brûler ses ailes trop vite »

Par
Laurent Trupiano
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Lors de la confé­rence de presse orga­nisée à Roland‐Garros pour présenter l’édi­tion 2026, personne du membre du staff du tournoi n’a voulu confirmer ou infirmer le fait que Moïse Kouamé aurait une wild card pour le tournoi. 

Mieux, le président de la fédé­ra­tion, Gilles Moretton est encore allé plus loin en donnant quelques pistes qui pour­raient justi­fier qu’au final ce précieux sésame ne lui soit pas attribué comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

« Est‐ce qu’au­jourd’hui, c’est le moment de le lancer dans des matches en cinq sets ? On ne parle pas telle­ment de la même caté­gorie de tournoi. On est en cinq sets avec une exigence un peu plus forte. Il ne faudrait pas, non plus, brûler ses ailes trop vite, mais (la wild‐card), ce n’est pas exclu »

On comprend aisé­ment la posi­tion fédé­rale qui par ces mots encou­rage surtout le joueur trico­lore à ne pas se relâ­cher pendant la période qui précède le tournoi d’au­tant que par son clas­se­ment il écume la 3ème divi­sion du circuit mondial.

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 08:49

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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