Lors de la conférence de presse organisée à Roland‐Garros pour présenter l’édition 2026, personne du membre du staff du tournoi n’a voulu confirmer ou infirmer le fait que Moïse Kouamé aurait une wild card pour le tournoi.
Mieux, le président de la fédération, Gilles Moretton est encore allé plus loin en donnant quelques pistes qui pourraient justifier qu’au final ce précieux sésame ne lui soit pas attribué comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.
« Est‐ce qu’aujourd’hui, c’est le moment de le lancer dans des matches en cinq sets ? On ne parle pas tellement de la même catégorie de tournoi. On est en cinq sets avec une exigence un peu plus forte. Il ne faudrait pas, non plus, brûler ses ailes trop vite, mais (la wild‐card), ce n’est pas exclu »
On comprend aisément la position fédérale qui par ces mots encourage surtout le joueur tricolore à ne pas se relâcher pendant la période qui précède le tournoi d’autant que par son classement il écume la 3ème division du circuit mondial.
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 08:49