Gilles Simon s’est exprimé pour L’Equipe sur la bles­sure de Rafael Nadal et les attentes autour des grands joueurs malgré leurs pépins physiques. Alors qu’il reve­nait sur le forfait de l’Espagnol, Gilles Simon a signifié à quel point le mental et l’es­prit pouvaient être dépen­dants du corps, malgré toute bonne volonté.

« En fait, il n’y a pas vrai­ment de stra­tégie. La stra­tégie, c’est son corps. A la seconde, où il peut jouer, il joue. Ce n’est pas lui qui décide, et Nadal arrive sur la fin, comme Federer l’a fait avant. On ne le voit pas, mais il n’est pas très loin du moment ou ça bascule, et quand ça bascule, c’est net. Et je trouve que c’est quelque chose que les commen­ta­teurs ne mettent jamais en avant. A chaque fois qu’il remporte un Grand Chelem, les commen­ta­teurs disent ‘Ça y est, il va gagner!’ Mais non ! On sait que le moment ou cela va s’ar­rêter, ça va faire boum, fini. Ce dont on a peur, c’est que ça fasse boum fini, et qu’il n’ait pas la chance de pouvoir refaire un bon tournoi. Ce n’est pas lui qui déci­dera si il pourra faire un autre gros tournoi. Il va essayer, s’en­traîner, et l’avan­tage qu’il a, c’est qu’il sait que même a 70%, il peut gagner Roland. Mais il faut quand même pouvoir aller physi­que­ment jouer, courir. Si tu ne peux pas le faire, c’est l’arrêt de carrière et c’est comme ça ».