S’il a eu très chaud dès le premier tour de Roland‐Garros, avec une victoire au super tie‐break contre Daniel Altmaier (4–6, 6–4, 4–6, 6–1, 7–6[7], en 4h20 de jeu), Felix Auger‐Aliassime n’en reste pas moins le favori de son quart de tableau, avec en ligne de mire une poten­tielle demi‐finale contre Jannik Sinner.

Pour Gilles Simon, le Canadien, actuel­le­ment 6e mondial, a d’ailleurs une vraie carte à jouer cette année à Roland‐Garros.

« Victoire extrê­me­ment impor­tante pour Félix dans une partie de tableau très ouverte. On est vrai­ment dans la situa­tion où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demi‐finale », a souligné le Français sur le réseau social X.

Victoire extrê­me­ment impor­tante pour Félix dans une partie de tableau très ouverte. On est vrai­ment dans la situa­tion où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demie finale. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 26, 2026

Au deuxième tou, « FAA » affron­tera l’Argentin Roman Andres Burruchaga (68e mondial).