Accueil Roland Garros

Gilles Simon, après la victoire diffi­cile d’Auger‐Aliassime : « On est vrai­ment dans la situa­tion où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demi‐finale »

Par
Baptiste Mulatier
-
133

S’il a eu très chaud dès le premier tour de Roland‐Garros, avec une victoire au super tie‐break contre Daniel Altmaier (4–6, 6–4, 4–6, 6–1, 7–6[7], en 4h20 de jeu), Felix Auger‐Aliassime n’en reste pas moins le favori de son quart de tableau, avec en ligne de mire une poten­tielle demi‐finale contre Jannik Sinner.

Pour Gilles Simon, le Canadien, actuel­le­ment 6e mondial, a d’ailleurs une vraie carte à jouer cette année à Roland‐Garros.

« Victoire extrê­me­ment impor­tante pour Félix dans une partie de tableau très ouverte. On est vrai­ment dans la situa­tion où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demi‐finale », a souligné le Français sur le réseau social X. 

Au deuxième tou, « FAA » affron­tera l’Argentin Roman Andres Burruchaga (68e mondial).

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥