S’il a eu très chaud dès le premier tour de Roland‐Garros, avec une victoire au super tie‐break contre Daniel Altmaier (4–6, 6–4, 4–6, 6–1, 7–6[7], en 4h20 de jeu), Felix Auger‐Aliassime n’en reste pas moins le favori de son quart de tableau, avec en ligne de mire une potentielle demi‐finale contre Jannik Sinner.
Pour Gilles Simon, le Canadien, actuellement 6e mondial, a d’ailleurs une vraie carte à jouer cette année à Roland‐Garros.
« Victoire extrêmement importante pour Félix dans une partie de tableau très ouverte. On est vraiment dans la situation où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demi‐finale », a souligné le Français sur le réseau social X.
Victoire extrêmement importante pour Félix dans une partie de tableau très ouverte. On est vraiment dans la situation où on peut vite passer d’une défaite au premier tour à une demie finale.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 26, 2026
Au deuxième tou, « FAA » affrontera l’Argentin Roman Andres Burruchaga (68e mondial).
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 11:58