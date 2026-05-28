Un nouveau Roland‐Garros vient de débuter après l’élimination totalement renversante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.
Si la partie basse du tableau risque d’être très disputée avec des joueurs comme Djokovic, Zverev, Ruud ou Rublev, la partie haute s’annonce particulièrement disputée.
Si Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton font figure de favoris légitimes en raison de leur classement et de leur expérience, rien n’est ancré dans le marbre comme le rappelle très justement Gilles Simon, sur son compte Twitter.
La partie du haut est tellement ouverte j’ai jamais vu ça depuis 20 ans.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 28, 2026
Ça va être tellement intéressant de voir qui va se crisper et au contraire qui sera prêt à prendre sa chance parce qu’il y a un gros travail de mindset à faire là.
« La partie haute du tableau est tellement ouverte, j’ai jamais vu ça depuis 20 ans. Ça va être tellement intéressant de voir qui va se crisper et au contraire qui sera prêt à prendre sa chance parce qu’il y a un gros travail de mindset à faire là. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 17:39