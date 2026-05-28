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Gilles Simon après le trem­ble­ment de terre Jannik Sinner : « La partie haute du tableau est telle­ment ouverte, je n’ai jamais vu ça depuis 20 ans. Ça va être telle­ment intéressant »

Par
Thomas S
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Un nouveau Roland‐Garros vient de débuter après l’éli­mi­na­tion tota­le­ment renver­sante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. 

Si la partie basse du tableau risque d’être très disputée avec des joueurs comme Djokovic, Zverev, Ruud ou Rublev, la partie haute s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment disputée. 

Si Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton font figure de favoris légi­times en raison de leur clas­se­ment et de leur expé­rience, rien n’est ancré dans le marbre comme le rappelle très juste­ment Gilles Simon, sur son compte Twitter. 

« La partie haute du tableau est telle­ment ouverte, j’ai jamais vu ça depuis 20 ans. Ça va être telle­ment inté­res­sant de voir qui va se crisper et au contraire qui sera prêt à prendre sa chance parce qu’il y a un gros travail de mindset à faire là. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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