Un nouveau Roland‐Garros vient de débuter après l’éli­mi­na­tion tota­le­ment renver­sante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.

Si la partie basse du tableau risque d’être très disputée avec des joueurs comme Djokovic, Zverev, Ruud ou Rublev, la partie haute s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment disputée.

Si Félix Auger‐Aliassime et Ben Shelton font figure de favoris légi­times en raison de leur clas­se­ment et de leur expé­rience, rien n’est ancré dans le marbre comme le rappelle très juste­ment Gilles Simon, sur son compte Twitter.

La partie du haut est telle­ment ouverte j’ai jamais vu ça depuis 20 ans.

Ça va être telle­ment inté­res­sant de voir qui va se crisper et au contraire qui sera prêt à prendre sa chance parce qu’il y a un gros travail de mindset à faire là. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 28, 2026

« La partie haute du tableau est telle­ment ouverte, j’ai jamais vu ça depuis 20 ans. Ça va être telle­ment inté­res­sant de voir qui va se crisper et au contraire qui sera prêt à prendre sa chance parce qu’il y a un gros travail de mindset à faire là. »