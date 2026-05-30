Un temps Gilles Simon a accom­pagné le prodige trico­lore et l’Equipe a eu le chance de pouvoir échangé avec lui sur cette période où Gillou a essayé de lui trans­mettre son savoir. Admiratif de son poten­tiel, Gilles insiste sur le fait qu’il faille s’ins­pirer des plus grands et construire cette fameuse base qui permet d’être perfor­mant de façon constante.

« Il vit tennis, c’est vrai­ment son truc. Ce n’est pas un effort. Il a aussi sa maman derrière qui ne le lâche pas du tout. Pour l’ins­tant, il a une direc­tion et ça lui convient assez bien. Ça avance bien et ça avance tout seul. C’est parfois le piège, d’ailleurs, avec ces joueurs‐là, c’est qu’il est telle­ment fort, il s’adapte telle­ment bien que quoi qu’il arrive tu te dis qu’il ne peut pas être en dessous du top 30. Mais après entre top 30, 20, 10, 5 et numéro 1 mondial, gagner un Grand Chelem…Plus il va monter, plus il va lutter contre des joueurs qui auront les mêmes dispo­si­tions que lui. Et là, ça va se jouer à qui a mieux tout construit dès le début. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera un grand joueur et qu’il fera de grandes choses. Mais après, jusqu’où ? C’est pour ça que je parle de la construc­tion, il faut que tout soit bien fait. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner étaient aussi des joueurs dont on savait qu’ils allaient arriver, il y a une vraie construc­tion, une base solide qui fait qu’ils en sont déjà là aussi tôt et qu’ils sont très en avance. Et donc c’est ça l’ob­jectif pour Moïse aujourd’hui, c’est d’ar­river à se projeter, d’ar­river à bien faire les choses. En restant tran­quille aussi, parce que tout le monde va s’ex­citer autour de lui »