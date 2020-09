Le joueur tricolore est intervenu hier après midi dans l’émission Canal Sport sur Canal Plus. Sans être révolté, Gillou a fait un point sur la situation actuelle avant que le tournoi ne commence. « C’est vrai que dans quelques jours on peut jouer dans de la boue. Il fait froid, et on a beau bouger, bien s’échauffer, sur un coup de vent, on prend un coup de froid dans le dos et c’est terrible. Après je ne veux pas me plaindre car tout est fait pour que l’on puisse jouer. Le travail sur les courts est remarquable car ils sont souvent bâchés et moi qui vient d’Hambourg je trouve que les terrains ne sont pas si lourds que ça. Après, j’essaye aussi d’oublier tout cela car je suis ici pour tenter d’être performant mais c’est vrai qu’il faudra être capable mentalement d’oublier ces circonstances assez inédites pour se concentrer uniquement sur le jeu »