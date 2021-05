Malgré sa défaite en trois sets face à Fucsovics, Gilles Simon, toujours fidèle à lui même voulait posi­tiver : « Quand je vois le match que je fais aujourd’hui, je me dis… Oui, c’est dur, ce n’est plus comme avant, cela se prépare, cela se prépare bien. Il aurait fallu récu­pérer beau­coup, beau­coup, en cas de victoire. Mais voilà, je joue un mec très affûté, qui est très en forme. Il crampe avant moi. Quelque part, je me dis : ça va, un jour comme aujourd’hui, je bouge bien, j’ai mal nulle part. Il y a moins de semaines comme ça. Il y a des semaines où c’est plus diffi­cile. En fait, c’est ça le truc, c’est qu’à un moment, tu ne joues plus pour être 10ème , parce que 10ème ou 15ème, c’est bien jouer, essayer de jouer 10ème ou 15ème tout le temps, donc les 52 semaines. Tu sais que ce n’est plus possible. Quand tu sens parfois qu’en termes de niveau de jeu, quand tu te sens bien physi­que­ment, que cela peut revenir, tu joues. Si cela continue de mal se passer, que tu recules au clas­se­ment, tu t’arrêtes »