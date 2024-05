Désormais conseillé aux côtés de Daniil Medvedev, Gilles Simon est donc bel et bien présent sur cette édition 2024 de Roland‐Garros où il a vu son poulain l’emporter tard ce lundi soir pour son entrée en lice.

Récemment inter­rogé sur le fameux et éternel débat du GOAT, l’an­cien 6e joueur mondial a tranché en faveur du Serbe même s’il a tenu à nuancer un peu au sujet concer­nant l’im­pact sur le jeu.

Question : « Est‐ce que dans le débat, tu dirais que Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps ? »

Gilles Simon : « C’est toujours pareil, il y a toujours cette ques­tion. Statistiquement, oui. Après, encore une fois, c’est le joueur qui a le plus de gagné et qui doit avoir tous les records ou presque mais pas que les Grands Chelems. Il y a beau­coup de recors qui sont très impor­tants. Le plus grand joueur de tous les temps, en statis­tique, oui, c’est lui. Après en termes de jeu, il y a peut‐être plus de gens qui ont aimé voir jouer Federer ou Nadal et ça c’est hyper personnel. Ils ont amené telle­ment au sport et avant Novak fina­le­ment, Federer en premier et puis ensuite la riva­lité avec Rafa et Novak qui arrive par dessus cela. Donc l’his­toire est belle à tous les niveaux. »