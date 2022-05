C’est Gilles Simon qui a ouvert le média day ce vendredi devant quelques jour­na­listes. Comme à son habi­tude, le trico­lore a mis beau­coup de sens dans ses diffé­rentes réponses. Concernant sa déci­sion d’ar­rêter sa carrière à la fin de l’année, cela ne lui a pas réel­le­ment crée un pince­ment au coeur.

« Quand j’ai annoncé offi­ciel­le­ment que j’al­lais arrêter ma carrière, je pensais que cela allait me faire plus de choses. En fait cela fait quand même 17 ans que je suis sur le circuit, c’est très long. Ce dont je suis certain, c’est que je n’ai pas de regrets. Quand tout sera fini, je pense que je vais couper un moment, je ne vais pas replonger tout de suite. Après ce break de 6 mois ou d’un an, je vais rester proche du tennis car c’est ma passion. En atten­dant, je vais aussi profiter des mes enfants car fina­le­ment je ne les ai jamais vus »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros