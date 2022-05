Lors de sa dernière confé­rence de presse exécutée face à des médias presque exclu­si­ve­ment trico­lore, Gilles Simon, comme il sait très bien le faire a expliqué son senti­ment général et ce qui l’avait amené à prendre la déci­sion d’ar­rêter. Il a aussi affirmé qu’au final, il était à part, un peu plus « normal » que ses potes de toujours.

« Que ce soit Jo, Richard, Gaël, ces mecs, dans la vraie vie, ils n’existent pas. D’ailleurs, dès qu’ils sortent de là, vous ne les voyez pas. Ils sont excep­tion­nels, chacun à leur manière. Je pense que moi – je ne sais pas si ça veut dire quelque chose –, je suis plus normal ; donc, je suis un peu dans l’ombre de ces joueurs. Ça me va très bien, parce que dans ma person­na­lité ce n’est abso­lu­ment pas un problème. Encore une fois, j’étais sur le terrain, j’ai essayé de faire du mieux possible. J’ai essayé de gagner le plus de matchs possible. C’est ce qui m’a habité toute ma carrière. C’est ce que j’ai essayé de faire. Si je suis reconnu pour ça tant mieux, sinon, tant pis. Je suis en tout cas à l’aise avec ce que j’ai fait »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros