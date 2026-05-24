Ce que tout le monde redoutait a finalement été confirmé avec le forfait de Arthur Fils pour Roland‐Garros. Impressionnant depuis son retour après sa grave blessure au dos, le Français avait néanmoins dû abandonner à Rome il y a deux semaines, laissant planer le doute sur sa participation au Grand Chelem parisien.
Sur le réseau social X, l’ancien numéro 6 mondial Gilles Simon a tenu à saluer la décision de son compatriote, qui a préféré jouer la carte de la prudence.
La décision d’Arthur est à la fois très sage et très courageuse. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100%.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 23, 2026
Même si la déception reste immense car on se disait tous qu’il y avait un coup à jouer.
« La décision d’Arthur est à la fois très sage et très courageuse. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100%. Même si la déception reste immense car on se disait tous qu’il y avait un coup à jouer. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 09:48