Ce que tout le monde redou­tait a fina­le­ment été confirmé avec le forfait de Arthur Fils pour Roland‐Garros. Impressionnant depuis son retour après sa grave bles­sure au dos, le Français avait néan­moins dû aban­donner à Rome il y a deux semaines, lais­sant planer le doute sur sa parti­ci­pa­tion au Grand Chelem parisien.

Sur le réseau social X, l’ancien numéro 6 mondial Gilles Simon a tenu à saluer la déci­sion de son compa­triote, qui a préféré jouer la carte de la prudence.

La déci­sion d’Arthur est à la fois très sage et très coura­geuse. Contrairement à ce qu’on pour­rait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100%.

Même si la décep­tion reste immense car on se disait tous qu’il y avait un coup à jouer. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 23, 2026

« La déci­sion d’Arthur est à la fois très sage et très coura­geuse. Contrairement à ce qu’on pour­rait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100%. Même si la décep­tion reste immense car on se disait tous qu’il y avait un coup à jouer. »