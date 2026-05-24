Accueil Roland Garros

Gilles Simon sur le forfait d’Arthur Fils : « Contrairement à ce qu’on pour­rait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100% »

Par
Baptiste Mulatier
-
376

Ce que tout le monde redou­tait a fina­le­ment été confirmé avec le forfait de Arthur Fils pour Roland‐Garros. Impressionnant depuis son retour après sa grave bles­sure au dos, le Français avait néan­moins dû aban­donner à Rome il y a deux semaines, lais­sant planer le doute sur sa parti­ci­pa­tion au Grand Chelem parisien.

Sur le réseau social X, l’ancien numéro 6 mondial Gilles Simon a tenu à saluer la déci­sion de son compa­triote, qui a préféré jouer la carte de la prudence. 

« La déci­sion d’Arthur est à la fois très sage et très coura­geuse. Contrairement à ce qu’on pour­rait penser, ça demande souvent plus de courage de renoncer que d’y aller sans être à 100%. Même si la décep­tion reste immense car on se disait tous qu’il y avait un coup à jouer. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 09:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥