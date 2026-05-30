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Gilles Simon : « Svajda – De Jong en finale de Roland‐Garros, ça va faire bizarre quand même »

Par
Baptiste Mulatier
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Roland‐Garros est plus ouvert que jamais, avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, combiné aux défaites préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic. 

Si Alexander Zverev (3e mondial) et Felix Auger‐Aliassime (6e) sont les favoris de leur partie de tableau, Gilles Simon s’est amusé à imaginer les deux surprise du tournoi en finale. 

« Svajda – De Jong en finale, ça va faire bizarre quand même », a plai­santé l’an­cien 6e joueur mondial sur le réseau social X. 

Tombeur en cinq sets de Francisco Cerundolo (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain Svajda (85e mondial) affron­tera Flavio Cobolli en huitièmes de finale tandis que Jesper De Jong (106e mondial), lucky loser et notam­ment vain­queur de Karen Khachanov en cinq sets égale­ment (7−5, 5–7, 6–2, 6–7, 6–2) défiera Alexander Zverev. 

Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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