Roland‐Garros est plus ouvert que jamais, avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, combiné aux défaites préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Si Alexander Zverev (3e mondial) et Felix Auger‐Aliassime (6e) sont les favoris de leur partie de tableau, Gilles Simon s’est amusé à imaginer les deux surprise du tournoi en finale.

« Svajda – De Jong en finale, ça va faire bizarre quand même », a plai­santé l’an­cien 6e joueur mondial sur le réseau social X.

Svajda – De Jong en finale ça va faire bizarre quand même — Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 30, 2026

Tombeur en cinq sets de Francisco Cerundolo (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain Svajda (85e mondial) affron­tera Flavio Cobolli en huitièmes de finale tandis que Jesper De Jong (106e mondial), lucky loser et notam­ment vain­queur de Karen Khachanov en cinq sets égale­ment (7−5, 5–7, 6–2, 6–7, 6–2) défiera Alexander Zverev.