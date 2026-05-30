Roland‐Garros est plus ouvert que jamais, avec le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz, combiné aux défaites prématurées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Si Alexander Zverev (3e mondial) et Felix Auger‐Aliassime (6e) sont les favoris de leur partie de tableau, Gilles Simon s’est amusé à imaginer les deux surprise du tournoi en finale.
« Svajda – De Jong en finale, ça va faire bizarre quand même », a plaisanté l’ancien 6e joueur mondial sur le réseau social X.
Svajda – De Jong en finale ça va faire bizarre quand même— Gilles SIMON (@GillesSimon84) May 30, 2026
Tombeur en cinq sets de Francisco Cerundolo (6−3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–3), l’Américain Svajda (85e mondial) affrontera Flavio Cobolli en huitièmes de finale tandis que Jesper De Jong (106e mondial), lucky loser et notamment vainqueur de Karen Khachanov en cinq sets également (7−5, 5–7, 6–2, 6–7, 6–2) défiera Alexander Zverev.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 18:40