S’il a délivré une bonne première partie de match, le Tricolore a perdu ses repères notamment dans le 3ème set. Il faut dire que Novak est parvenu au fil du temps à lire de mieux en mieux sa première balle de service.
« Je me sentais très bien au service parce que j’étais très précis, et c’était le plus important, encore plus que la vitesse. Contre des joueurs comme lui, il faut trouver exactement la bonne zone et la vitesse appropriée, car si on rate d’un demi‐mètre ou d’un mètre, on se retrouve immédiatement face à un retour gagnant. Il y a eu des moments où je servais à 230 ou 240 km/h, et il renvoyait quand même la balle à la vitesse de l’éclair à mes pieds alors que mon geste venait de se terminer. J’ai également été très surpris de voir à quel point il était préparé, même pour mon premier service. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi au top dès le début du point. Mais bon, c’est Djokovic. Je le regarde à la télévision depuis quinze ans, et il fait beaucoup de choses très bien »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 07:45