Accueil Roland Garros

Giovanni Mpetshi Perricard : « Il y a eu des moments où je servais à 230 ou 240 km/h, et Novak renvoyait quand même la balle à la vitesse de l’éclair à dans mes pieds alors que mon geste venait de se terminer »

Par
Laurent Trupiano
-
51
Screenshot

S’il a délivré une bonne première partie de match, le Tricolore a perdu ses repères notam­ment dans le 3ème set. Il faut dire que Novak est parvenu au fil du temps à lire de mieux en mieux sa première balle de service.

« Je me sentais très bien au service parce que j’étais très précis, et c’était le plus impor­tant, encore plus que la vitesse. Contre des joueurs comme lui, il faut trouver exac­te­ment la bonne zone et la vitesse appro­priée, car si on rate d’un demi‐mètre ou d’un mètre, on se retrouve immé­dia­te­ment face à un retour gagnant. Il y a eu des moments où je servais à 230 ou 240 km/h, et il renvoyait quand même la balle à la vitesse de l’éclair à mes pieds alors que mon geste venait de se terminer. J’ai égale­ment été très surpris de voir à quel point il était préparé, même pour mon premier service. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi au top dès le début du point. Mais bon, c’est Djokovic. Je le regarde à la télé­vi­sion depuis quinze ans, et il fait beau­coup de choses très bien »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 07:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥