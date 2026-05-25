S’il a délivré une bonne première partie de match, le Tricolore a perdu ses repères notam­ment dans le 3ème set. Il faut dire que Novak est parvenu au fil du temps à lire de mieux en mieux sa première balle de service.

« Je me sentais très bien au service parce que j’étais très précis, et c’était le plus impor­tant, encore plus que la vitesse. Contre des joueurs comme lui, il faut trouver exac­te­ment la bonne zone et la vitesse appro­priée, car si on rate d’un demi‐mètre ou d’un mètre, on se retrouve immé­dia­te­ment face à un retour gagnant. Il y a eu des moments où je servais à 230 ou 240 km/h, et il renvoyait quand même la balle à la vitesse de l’éclair à mes pieds alors que mon geste venait de se terminer. J’ai égale­ment été très surpris de voir à quel point il était préparé, même pour mon premier service. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi au top dès le début du point. Mais bon, c’est Djokovic. Je le regarde à la télé­vi­sion depuis quinze ans, et il fait beau­coup de choses très bien »