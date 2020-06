Roland-Garros, qui est confirmé du 27 septembre au 11 octobre, pourra-t-il accueillir du public ? Lors de la conférence de presse téléphonique, Bernard Giudicelli a été interrogé sur la jauge du public qui était envisagée : « On travaille avec les pouvoirs publics et la décision n’a pas encore été prise. On devait d’abord arriver à cette annonce commune avec l’ATP et la WTA. Un pourcentage sera défini avec les pouvoirs publics, mais il est prématuré de donner une estimation. »

Le président de la FFT a ensuite précisé : « Oui, le huis clos est une hypothèse écartée. » Enfin, il a annoncé que la billetterie devrait être mise en place à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.