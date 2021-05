Le Belge s’est entrainé avec Roger et visi­ble­ment le Suisse est en forme selon David Goffin : « Cela m’a fait plaisir de le retrouver. Je l’avais aperçu briè­ve­ment à Doha, où nous parti­ci­pions tous les deux au même tournoi. C’était un très bon entraî­ne­ment. Nous étions tous les deux bien en jambes. Il y avait de bonnes frappes. Cela allait vite. Les condi­tions sont un peu plus rapides, il fait un peu plus chaud et la terre battue est un peu plus sèche. Du début à la fin, il y avait une bonne ambiance et une bonne inten­sité. J’étais donc plutôt satis­fait. Aujourd’hui, nous sommes dans des situa­tions diffé­rentes. Moi, j’ai 30 ans. Lui bientôt 40. Il doit aborder les matches d’une autre manière, en devant cher­cher à écourter les points. Nos objec­tifs aussi sont diffé­rents. Pour lui, c’est surtout Wimbledon et il vient ici pour prendre de la confiance. Avec ses opéra­tions au genou, cela fait deux ans qu’on ne l’a plus vu ici, mais je l’ai trouvé plutôt affûté. Pour ma part, j’espère vrai­ment bien performer ici »