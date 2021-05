C’est l’un des chocs du 1er tour à Roland‐Garros. David Goffin affronte le très promet­teur Lorenzo Musetti. Le jeune italien s’est notam­ment illustré derniè­re­ment avec un bon match en demi‐finales à Lyon malgré sa défaite contre Stefanos Tsitsipas. Le Belge a souligné en confé­rence de presse la confiance de Musetti.

« C’est un joueur doué, talen­tueux et déjà bon physi­que­ment. Il est à l’aise sur terre battue. Il va falloir couper les trajec­toires et jouer plus vite que lui pour vrai­ment l’en­nuyer. Si il a le temps, il sera dans un fauteuil. À son âge, il se sent encore invin­cible. »